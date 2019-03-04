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    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина

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    <p>Тофер Брофи и&nbsp;Розенберг</p> - Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина

    Тофер Брофи и Розенберг

    Неразрывная связь между человеком и животным бывает настолько крепка, что они начинают даже выглядеть одинаково

    Когда Тофер Брофи встретил очаровательного асидудля (помесь австралийской овчарки и пуделя) Розенберга, они быстро стали близкими друзьями.

    По словам Тофера, Розенберг обладает таким темпераментом, которого он не встречал у любой другой собаки. У него практически королевское чувство спокойствия, уверенности и внутренней мудрости. К тому же Брофи и Розенберг выглядят странно похожими друг на друга. Чтобы еще больше подчеркнуть сходство цвета глаз, длинных локонов и необузданных бород,

    Тофер и Розенберг решили носить одинаковые наряды. Их выбор варьируется от обычной повседневной одежды, вроде клетчатых рубашек и жилетов, до более игривых костюмов, таких как наряды хиппи, матросов и ковбоев. Тоферу чудом удается найти Розенбергу точно такую же одежду, как и у него, только гораздо меньшего размера.

    А когда дело доходит до позирования, двое друзей находятся на одной волне — их мимика поразительно соответствует друг другу.

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    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина
    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина
    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина
    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина
    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина
    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина
    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина
    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина
    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина
    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина
    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина
    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина
    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина
    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина
    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина
    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина
    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина
    Как две капли: когда собака чересчур похожа на своего хозяина

    «Мы так похожи физически и делаем все вместе, что одеваться одинаково нам кажется естественным занятием», - рассказывает Тофер. Как же получается такое фантастическое сходство – остается загадкой.

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