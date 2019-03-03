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    Фото

    Художница вышивает снимки УЗИ беременных женщин: необычные фото

    • Розсилка
    Художница вышивает снимки УЗИ беременных женщин: необычные фото
    Instagram/mossandfeather

    Люди, которые занимаются рукоделием, не понаслышке знают, как иногда сложно найти идею для нового творения. А вот художница из США выбрала снимки УЗИ в качестве эскиза

    Юлия Щербак живет и работает в американском городе Кливленд, который расположен в штате Огайо. Девушка называет себя художником по вышивке. Правда, это хобби появилось у нее совсем недавно.

    По словам Юлии, вышивать она начала всего полтора года назад. Но это занятие буквально влюбил в себя творческую девушку.

    Основным вдохновением художница называет природу и животных. Но кроме симпатичных изображений собачек, белочек и деревьев, Юлия также делает «нестандартную ультразвуковую вышивку».

    Свои работы девушка не только демонстрирует в личном микроблоге в Instagram, на который подписано уже более 16 тыс. человек, но и продает через интернет-магазин.

    На сайте можно найти небольшие вышивки домашних питомцев, цветов, и даже космоса. Но больше внимания привлекают именно изображения крошечных эмбрионов человека, которых Юлия делает со снимков УЗИ беременных женщин. 

    Видимо, много дам хочет сохранить этот момент и заказывают у художницы такие необычные работы.

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    на весь екран згорнути
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather
    Instagram/mossandfeather

    Интересная идея рукодельницы пришлась по душе множеству пользователей cети. Они с любопытством интересуются, почему Юлия выбрала именно такой мотив для своих вышивок. Но и восхищаться ее работами не перестают.

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