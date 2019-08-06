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    Жизнь

    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом

    • Розсилка
    Настя Каменских - Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских

    Певица отдыхает с мужем в Италии

    Настя Каменских на борту яхты облачилась в мини-бикини с леопардовым принтом, который сейчас находится на пике популярности. Она продемонстрировала подтянутую фигуру и плоский живот.

    Многие поклонники восхитились телом 32-летней певицы. Однако нашлись и те, кто заподозрил ее в использовании фотошопа. К слову, это уже не первый случай. «А что за пятно, где живот и трусы, это фотошоп?», «Конечно, фотошоп, видно же», «Бикини класс, а что за штука над трусами?», «Фотошоп зашкаливает», – стали писать подписчики.

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    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом
    Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом

     Читайте также: Потап признался, что Настя Каменских ходит дома в фартуке на голое тело

     

    Настя Каменских певица Потап
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