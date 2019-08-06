Настя Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом



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Настя Каменских

Певица отдыхает с мужем в Италии

Настя Каменских на борту яхты облачилась в мини-бикини с леопардовым принтом, который сейчас находится на пике популярности. Она продемонстрировала подтянутую фигуру и плоский живот.

Многие поклонники восхитились телом 32-летней певицы. Однако нашлись и те, кто заподозрил ее в использовании фотошопа. К слову, это уже не первый случай. «А что за пятно, где живот и трусы, это фотошоп?», «Конечно, фотошоп, видно же», «Бикини класс, а что за штука над трусами?», «Фотошоп зашкаливает», – стали писать подписчики.