Настя Каменских показала уникальные снимки со свадьбы с Потапом в Лас-Вегасе



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Звезды украинского шоу-бизнеса Настя Каменских и Потап поженились три года назад instagram.com/kamenskux/

Артисты тайно зарегистрировали отношения в Лас-Вегасе во время гастролей

33-летняя секс-символ украинской эстрады Настя Каменских скрывала от поклонников, что вышла замуж за Потапа еще в 2017-м. Как выяснилось, пара спонтанно решила пожениться без пышного торжества и гостей. «В жизни каждого человека есть события, которые занимают особое место в сердце. Таким для меня стал сюрприз, который Леша устроил в Лас-Вегасе. Он просто пришел и сказал: «У тебя есть три часа, чтобы собраться на церемонию». Это было для меня такой неожиданностью!» — поделилась исполнительница.

Для мероприятия Настя выбрала белое платье в пол и черные босоножки. Потап был облачен в футболку светлого цвета и шорты. Его образ дополнили серый пиджак и кроссовки. По словам Каменских, пока она искала подходящий наряд в торговом центре, возлюбленный выбирал кольца. «Воспоминания о «я согласна» всегда будут вызывать улыбку на лице и согревать сердце», — добавила артистка.

Отметим, что пышную свадьбу Потап и Настя устроили в Киеве весной 2019-го. Накануне торжества Алексей публично признался избраннице в любви, посвятив ей песню. «Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном — о союзе наших галактик, о нашей любви», — делился музыкант.

Как отметила Настя, обе церемонии бракосочетания важны. По словам певицы, они с трепетом отмечают каждую дату. «Сейчас мы каждый раз шутим, что сыграли две свадьбы для каждого из нас. В моем стиле — большая, элегантная и изысканная свадьба в Киеве, и в стиле Лешки — яркая, оригинальная, спонтанная, и очень романтичная свадьба-сюрприз в Вегасе», — подчеркнула Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских не была замужем. Потап же 15 лет состоял в браке с Ириной Горовой — они развелись в 2016 году, сохранив дружеские отношения ради сына Андрея

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