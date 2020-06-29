Снимок самой красивой женщины в мире топлес заставил фанатов затаить дыхание



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Супермодель Белла Хадид instagram.com/bellahadid/

Многие поклонники в восторге от откровенных снимков Беллы

Пикантные снимки Эмили Ратаковски в свое время сделали ее одной из самых желанных и сексуальных моделей в мире. Теперь же за это звание с ней может побороться 23-летняя Белла Хадид. Она регулярно публикует в Инстаграме снимки в полупрозрачной одежде или вовсе без нее.

Так, на днях манекенщица выложила в Сторис фото, на котором она позирует, лежа на большом надувном плоте. Судя по мокрым волосам, Белла уже успела искупаться в бассейне и решила позагорать топлес. Поначалу многие интернет-пользователи подумали, что Хадид была вовсе без купальника, но вскоре смогли рассмотреть едва различимые завязки от нижней части бикини.

Многие поклонники в восторге от откровенных снимков Беллы. В комментариях они хвалят модель за смелость публиковать настолько пикантные кадры в своем блоге.

А вот другие интернет-пользователи удивляются тому, что одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире привлекает к себе внимание за счет полуобнаженных снимков. «У нее же красивое лицо, зачем она постоянно показывает тело?», «Иногда такое чувство, будто она не уверена в собственной привлекательности», — обсуждают кадры фолловеры Хадид.