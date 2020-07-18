Белла Хадид в откровенной фотосессии подтвердила статус самой красивой женщины в мире



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23-летняя модель Белла Хадид стала звездой откровенной фотосессии instagram.com/bellahadid/

Модель показала свою идеальную фигуру

Знаменитая 23-летняя звезда подиумов Белла Хадид представила новую коллекцию купальников от известного бренда Calvin Klein. Хадид сделала мокрую укладку, откинув волосы назад. Звезда сделала естественный макияж, подчеркнувший ее красоту.

Белла похвасталась сексуальной фигурой. Она надела откровенный купальник с экстремальными вырезами по бокам, а также спортивную модель с глубоким декольте, наполовину обнажающем грудь. Фотограф Шарлотта Уэльс запечатлела Беллу у бассейна. Модель принимала перед камерой эффектные позы, представляющие в выигрышном свете ее изящное и подтянутое тело.

Поклонники самой красивой женщины в мире пришли в восторг от ее фигуры. «Ты невероятная!», «Прекрасная Белла!», «Красавица!», «Уникальная!», «Идеальная!», «Как можно быть такой красивой?» — засыпали звезду комплиментами фанаты.

Напомним, Беллу признали самой привлекательной женщиной в мире. Эксперты определили, что лицо модели на 94,35% соответствует золотому сечению.