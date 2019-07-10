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    Жизнь

    Названа причина смерти 20-летней звезды Disney Камерона Бойса

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    Камерон Бойс&nbsp; - Названа причина смерти 20-летней звезды Disney Камерона Бойса
    Камерон Бойс 

    Парень много лет страдал от неизлечимой болезни

    20-летний актер Камерон Бойс, который скончался 7 июля, страдал от эпилепсии. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники, близкие к Камерону. У юноши периодически случались припадки, но он мужественно сражался с болезнью, которая не помешала ему стать любимцем зрителей Disney и получить предложение сотрудничества от HBO.

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    Названа причина смерти 20-летней звезды Disney Камерона Бойса
    Названа причина смерти 20-летней звезды Disney Камерона Бойса
    Названа причина смерти 20-летней звезды Disney Камерона Бойса
    Названа причина смерти 20-летней звезды Disney Камерона Бойса
    Названа причина смерти 20-летней звезды Disney Камерона Бойса
    Названа причина смерти 20-летней звезды Disney Камерона Бойса
    Названа причина смерти 20-летней звезды Disney Камерона Бойса
    Названа причина смерти 20-летней звезды Disney Камерона Бойса
    Названа причина смерти 20-летней звезды Disney Камерона Бойса
    Названа причина смерти 20-летней звезды Disney Камерона Бойса
    Названа причина смерти 20-летней звезды Disney Камерона Бойса

    Однако в ночь с субботы на воскресенье недуг оказался сильнее: утром сосед Камерона нашел его мертвым после очередного приступа, а прибывшие медики уже ничем не могли помочь.

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    актер
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