Названа причина смерти 20-летней звезды Disney Камерона Бойса



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Камерон Бойс

Парень много лет страдал от неизлечимой болезни

20-летний актер Камерон Бойс, который скончался 7 июля, страдал от эпилепсии. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники, близкие к Камерону. У юноши периодически случались припадки, но он мужественно сражался с болезнью, которая не помешала ему стать любимцем зрителей Disney и получить предложение сотрудничества от HBO.

Однако в ночь с субботы на воскресенье недуг оказался сильнее: утром сосед Камерона нашел его мертвым после очередного приступа, а прибывшие медики уже ничем не могли помочь.