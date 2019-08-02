Названа причина внезапной смерти 20-летнего актера Disney



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Камерон Бойс

Звезда Disney умер во сне 6 июля

На днях американские СМИ сообщили о причине неожиданной трагической смерти 20-ленего диснеевского актера Камерона Бойса. Как сообщает портал Deadline, ссылаясь на департамент судмедэкспертизы Лос-Анджелеса, парень умер в результате «массивного эпилептического припадка».

Это заключение специалистов подтверждает слова представителя семьи актера, который 6 июля, сразу после смерти Камерона, подчеркнул, что смерть произошла из-за эпилепсии, которой 20-летний актер страдал в последние три года.

Напомним, актерская карьера Бойса началась еще в девятилетнем возрасте. Тогда он снялся в фильме ужасов «Зеркало». После этого были съемки в картине «Взрослые», где он сыграл сына экранного героя Адама Сэндлера. Однако широкую известность парню принесла роль Люка Росса в диснеевском телесериале «Джесси», после чего последовала работа во франшизе «Наследники».