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    Жизнь

    Названо имя главного кандидата на роль принца в новой «Русалочке»

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    Гарри Стайлс - Названо имя главного кандидата на роль принца в новой «Русалочке»
    Гарри Стайлс

    Актер дебютировал в кино в фильме Кристофера Нолана

    Как сообщает издание The Hollywood Reporter, главным кандидатом на роль принца Эрика в киноадаптации «Русалочки» стал 25-летний Гарри Стайлс – бывший участник группы One Direction, который теперь вполне успешно выступает сольно и является лицом Gucci. Актерский дебют Гарри состоялся в фильме «Дюнкерк» Кристофера Нолана, где он играл рядом со звездами уровня Киллиана Мерфи и Тома Харди и получил много положительных отзывов о своей работе.

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    Названо имя главного кандидата на роль принца в новой «Русалочке»
    Названо имя главного кандидата на роль принца в новой «Русалочке»
    Названо имя главного кандидата на роль принца в новой «Русалочке»
    Названо имя главного кандидата на роль принца в новой «Русалочке»
    Названо имя главного кандидата на роль принца в новой «Русалочке»
    Названо имя главного кандидата на роль принца в новой «Русалочке»
    Названо имя главного кандидата на роль принца в новой «Русалочке»
    Названо имя главного кандидата на роль принца в новой «Русалочке»

    Ранее было объявлено, что роль русалочки Ариэль досталась темнокожей певице Холли Бэйли, что вызвало в соцсетях неоднозначную реакцию и стало самым спорным решением Disney за последние годы.

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    кино актер
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