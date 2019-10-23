Названы самые опасные знаменитости в сети



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Никки Минаж

Поиск представленных имен в Google оборачивается скачиванием вирусов

Ежегодно компания McAfee заботливо составляет список знаменитостей, чьи имена нужно вбивать в поисковики особенно аккуратно, потому что велик риск вернуться из этого похода в Google с новым вирусом на вашем устройстве. Хакеры используют популярность некоторых звезд, чтобы перенаправлять пользователей на сайты с вредоносными программами: в этом году чаще всего не везло тем, кто после просмотра «Игры престолов» гуглил Сансу Старк, искал «того смешного ведущего из Carpool Karaoke» или девушку из «Рассказа служанки».

Десятка звезд, благодаря которым в 2019 году кто-то наконец задумался о скачивании антивирусной программы, выглядит так: