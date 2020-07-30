  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Названы все судьи шоу «Танцы со звездами 2020»

    • Розсилка
    Названы все судьи шоу «Танцы со звездами 2020»

    Екатерина Кухар рассказала, что с нетерпением ждет появления нового сезона танцевального шоу

    Уже этой осенью стартует новый сезон танцевального проекта «Танцы со звездами». Судейское кресло заняли Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.

    Пока поклонники проекта постепенно узнают обо всех участниках шоу и их партнерах, организаторы танцевальных батлов уже рассекретили имени всех судей, которые будут оценивать танцы звезд.

    В четвертом сезоне зрители увидят балерину Екатерину Кухар, хореографа Влада Яму и легенду танцевального паркета Григория Чапкиса.

    Екатерина Кухар рассказала, что с нетерпением ждет появления нового сезона танцевального шоу. Знаменитость уже была судьей проекта все предыдущие три сезона «Танцев со звездами».

    «Мы все соскучились по этим невероятным эмоциям, которое дарит нам искусство и «Танцы со звездами». Поэтому вечеринка состоится и конец света отменяется. Новый сезон будет самым танцевальным в истории, с невероятными звездными участниками, а в судейском составе тоже произойдут изменения», – отметила Екатерина Кухар.

    Ранее мы писали, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

    Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.

     Читайте также: Больше месяца не появлялась в соцсетях. Куда исчезла Елена Зеленская?
    Танцы со звездами Екатерина Кухар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ