Названы все судьи шоу «Танцы со звездами 2020»



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Екатерина Кухар рассказала, что с нетерпением ждет появления нового сезона танцевального шоу

Уже этой осенью стартует новый сезон танцевального проекта «Танцы со звездами». Судейское кресло заняли Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.

Пока поклонники проекта постепенно узнают обо всех участниках шоу и их партнерах, организаторы танцевальных батлов уже рассекретили имени всех судей, которые будут оценивать танцы звезд.

В четвертом сезоне зрители увидят балерину Екатерину Кухар, хореографа Влада Яму и легенду танцевального паркета Григория Чапкиса.

Екатерина Кухар рассказала, что с нетерпением ждет появления нового сезона танцевального шоу. Знаменитость уже была судьей проекта все предыдущие три сезона «Танцев со звездами».

«Мы все соскучились по этим невероятным эмоциям, которое дарит нам искусство и «Танцы со звездами». Поэтому вечеринка состоится и конец света отменяется. Новый сезон будет самым танцевальным в истории, с невероятными звездными участниками, а в судейском составе тоже произойдут изменения», – отметила Екатерина Кухар.

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