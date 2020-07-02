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    Шоу-биз

    Женя Кот с женой снялись в эротической фотосессии

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    Танцовщик Женя Кот с женой - Женя Кот с женой снялись в эротической фотосессии
    Танцовщик Женя Кот с женой
    instagram.com/kot_jenya/

    Хореограф рассекретил, как Наталья подписана в его телефоне

    Известный хореограф, победитель проекта «Танцы со звездами» Евгений Кот показал подписчикам пикантные фотографии, где позирует вместе с женой Натальей.

    Так, пара снялась в откровенной фотосессии. Перед фотообъективом полуобнаженные влюбленные позировали на диване. В частности, Наталья в белом нижнем белье оседлала Женю, который был только в белых штанах.

    В посте танцовщик рассекретил, как жена подписана в его телефоне.

    «Как ваша половинка подписана у вас в телефоне? У меня Наташа подписана как Кукурузка», - признался Кот/

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    Женя Кот с женой снялись в эротической фотосессии
    Женя Кот с женой снялись в эротической фотосессии
    Женя Кот с женой снялись в эротической фотосессии
    instagram.com/kot_jenya/

    В комментариях фанаты поинтересовались, а как Наталья подписала Женю в своем смартфоне. В ответ Кот написал: «Кусочек».

    Также юзеры не забыли засыпать супругов комплиментами.

    «Как это чувственно! Невероятно», «Вы – огонь», «Очень красивая пара! Невероятно идете друг другу», - пишут восхищенные поклонники.

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