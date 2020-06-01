  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Не беременна. Тина Кароль подразнила поклонников плоским животиком

    • Розсилка
    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль - Не беременна. Тина Кароль подразнила поклонников плоским животиком
    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol/

    Звезда развеяла слухи о беременности

    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль решила показать идеальный рельефный плоский животик, ведь даже на карвнтине певица не расслаблялась, а активно занималась в зале у себя дома и на свежем воздухе. Она позирует в короткой черной блузке-топе с затяжками на груди и длинным рукавом, а также юбке-макси. Ее волосы уложены в аккуратную красивую прическу, макияж – естественный и натуральный.

    На портретном фото Тина смеется, а ведь такие снимки на ее страничке можно встретить не часто. Кадр вышел очень живым и эмоциональным.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Не беременна. Тина Кароль подразнила поклонников плоским животиком
    Не беременна. Тина Кароль подразнила поклонников плоским животиком
    Не беременна. Тина Кароль подразнила поклонников плоским животиком
    instagram.com/tina_karol/

    К слову, под фотосетом поклонники стали бурно обсуждать внешний вид артистки. Оказалось, что ее подозревали в интересном положении, но стальной пресс расставил все точки над і.

    «Ну шо, вопросы о беременности отпадают?», «Тин, ты специально такое платье надела?», «Какой пресс», «Я выпала в осадок ,как же красиво», - пишут восторженные пользователи сети.

     Читайте также: Фото животных, которые без ума от своих хозяев и не в силах это скрывать

     

    знаменитости самые сексуальные Тина Кароль певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ