Не беременна. Тина Кароль подразнила поклонников плоским животиком



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Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль instagram.com/tina_karol/

Звезда развеяла слухи о беременности

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль решила показать идеальный рельефный плоский животик, ведь даже на карвнтине певица не расслаблялась, а активно занималась в зале у себя дома и на свежем воздухе. Она позирует в короткой черной блузке-топе с затяжками на груди и длинным рукавом, а также юбке-макси. Ее волосы уложены в аккуратную красивую прическу, макияж – естественный и натуральный.

На портретном фото Тина смеется, а ведь такие снимки на ее страничке можно встретить не часто. Кадр вышел очень живым и эмоциональным.

К слову, под фотосетом поклонники стали бурно обсуждать внешний вид артистки. Оказалось, что ее подозревали в интересном положении, но стальной пресс расставил все точки над і.

«Ну шо, вопросы о беременности отпадают?», «Тин, ты специально такое платье надела?», «Какой пресс», «Я выпала в осадок ,как же красиво», - пишут восторженные пользователи сети.