Netflix и WWF выпустили документальный проект «Наша планета». Украина представлена Чернобылем



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Чернобыль, по мнению создателей фильма - наглядный пример того, как природа может восстановиться, если человек вовремя отступит

Netflix и Всемирный фонд природы (WWF) презентовали 8-серийный документальный проект «Наша планета». Он должен показать, что наш общий дом - планета Земля - действительно невероятной.

Все серии проекта, созданного студией Silverback Films, Ltd, доступны с 5 апреля на Netflix. С помощью новейших технологий 4К камер создатели покажут уникальные кадры из жизни дикой природы, которые еще никогда не удавалось зафиксировать, и объяснят, почему человечеству так важно сохранить биоразнообразие.

Съемки «Нашей планеты» происходили на всех континентах в течение 4 лет. Более 600 членов команды за 3,5 тыс. съемочных дней побывали в 50 странах, чтобы заснять различные среды - от арктических пустынь и мистических океанических глубин до широких пространств Африки и джунглей Южной Америки.

Одним из мест, где проводила съемки команда «Нашей планеты», стал украинский Чернобыль. Его взяли как наглядный пример того, как природа может восстановиться, если человек вовремя отступит. Ведь сегодня, по словам создателей проекта, Чернобыль - это «зеленый оазис».

Известный натуралист и посол WWF сэр Дэвид Аттенборо, который озвучил эпизоды документального сериала, объяснил, что сегодня человек стал самой большой угрозой для собственного дома. «Мы еще имеем время для решения проблем, которые и создали, если начнем действовать сейчас. Если люди действительно осознают, что именно поставлено на карту, я убежден, что они будут требовать от бизнеса и руководителей государств найти общие решения», - рассказал он.

Джерело: platfor.ma