Netflix продлил сериал «Матрешка» на второй сезон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Первый сезон популярного сериала повествует об одинокой жительнице Нью-Йорка в исполнении Наташи Лионн, раз за разом переживающей собственную смерть в свой день рождения

Стриминговый сервис Netflix объявил о том, что сериал «Матрешка» (Russian Doll) продлен на второй сезон, сообщает Variety.

Новый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Никакой официальной информации о сюжете или актерском составе пока нет.

Первый сезон повествует о 36-летней Наде, одинокой жительнице Нью-Йорка, раз за разом переживающей собственную смерть в свой день рождения.

Главную роль исполнила Наташа Лионн. В первом сезоне также снимались Грета Ли, Юл Васкес, Элизабет Эшли и Чарли Барнетт. Продюсерами сериала стали сама Наташа Лионн, Эми Полер и Лесли Хэдлэнд.

Сериал, рассказывающий историю «Дня сурка» сквозь призму современных реалий, вышел в феврале этого года и сразу стал одним из самых обсуждаемых проектов Netflix. Рейтинга минисериала на Rotten Tomatoes составляет 96%.