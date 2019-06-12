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    Жизнь

    Netflix продлил сериал «Матрешка» на второй сезон

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    Фото: imdb - Netflix продлил сериал «Матрешка» на второй сезон
    Фото: imdb

    Первый сезон популярного сериала повествует об одинокой жительнице Нью-Йорка в исполнении Наташи Лионн, раз за разом переживающей собственную смерть в свой день рождения

    Стриминговый сервис Netflix объявил о том, что сериал «Матрешка» (Russian Doll) продлен на второй сезон, сообщает Variety.

    Новый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Никакой официальной информации о сюжете или актерском составе пока нет.

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    Netflix продлил сериал «Матрешка» на второй сезон
    Netflix продлил сериал «Матрешка» на второй сезон
    Netflix продлил сериал «Матрешка» на второй сезон
    Netflix продлил сериал «Матрешка» на второй сезон
    Фото: imdb

    Первый сезон повествует о 36-летней Наде, одинокой жительнице Нью-Йорка, раз за разом переживающей собственную смерть в свой день рождения.

    Главную роль исполнила Наташа Лионн. В первом сезоне также снимались Грета Ли, Юл Васкес, Элизабет Эшли и Чарли Барнетт. Продюсерами сериала стали сама Наташа Лионн, Эми Полер и Лесли Хэдлэнд.

    Сериал, рассказывающий историю «Дня сурка» сквозь призму современных реалий, вышел в феврале этого года и сразу стал одним из самых обсуждаемых проектов Netflix. Рейтинга минисериала на Rotten Tomatoes составляет 96%.

     

    смерть День рождения
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