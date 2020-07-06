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    Жизнь

    «Невероятно сексуальное тело»: Эмили Ратаковски в бикини позагорала на шезлонге

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    <p>29-летняя Эмили Ратаковски отдохнула на природе с друзьями и мужем Себастьяном Бир-Макклардом</p> <p></p> - «Невероятно сексуальное тело»: Эмили Ратаковски в бикини позагорала на шезлонге

    29-летняя Эмили Ратаковски отдохнула на природе с друзьями и мужем Себастьяном Бир-Макклардом

    instagram.com/emrata/

    Модель похвасталась красивой фигурой в бикини

    Инстадива Эмили Ратаковски провела выходной день на свежем воздухе. Эмили в компании подруг, супруга и любимого пса Коломбо отправилась на прогулку. Звезду вместе с возлюбленным засняли в живописной местности. Пара забралась на скалу, с которой открывался завораживающий вид на лес и горы.

    Ратаковски предстала в бра, черных шортах и белых кроссовках. От палящих лучей солнца девушка защитилась с помощью стильной панамки.

    Позже Эмили и ее спутники устроили пикник. Модель засняла свой обед - салат, вегетарианскую пасту и пирог.

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    «Невероятно сексуальное тело»: Эмили Ратаковски в бикини позагорала на шезлонге
    «Невероятно сексуальное тело»: Эмили Ратаковски в бикини позагорала на шезлонге
    «Невероятно сексуальное тело»: Эмили Ратаковски в бикини позагорала на шезлонге
    instagram.com/emrata/

    Во время застолья Ратаковски сделала селфи с подругой. Актриса сфотографировалась в леопардовом бикини. Любительница откровенных съемок приняла кокетливую позу, похваставшись роскошной грудью.

    Эмили также примерила золотой купальник с узорами. В этом образе Ратаковски отдыхала на шезлонге. Звезда с комфортом устроилась в тени, а стройные ножки выставила на солнышко. Рядом с моделью загорал ее муж.

    Знойная красотка подразнила фолловеров провокационным кадром. Эмили встала к фотографу спиной, засветив в кадре упругие ягодицы. Снимок восхитил фолловеров Ратаковски. «Очень горячая!», «Попа-персик», «Как можно быть такой идеальной?», «Невероятно сексуальное тело!» - прокомментировали пользователи Instagram.

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