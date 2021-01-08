Как украинские знаменитости отпраздновали Рождество Христово

Большинство знаменитостей празднуют Рождество со своей семьей

7 января украинцы отпраздновали православное Рождество Христово.

Праздник считается семейным, поэтому обычно его встречают в кругу семьи. Украинские селебритис поздравили поклонников с праздником и показали, как проводят этот день, а также как встретили Святой вечер, поделившись атмосферными фотографиями в Instagram.

Так, большинство знаменитостей ели вкусную кутью со своей семьей. Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку фото и видео с празднования звезд.

Джамала

«С Рождеством всех, кто празднует! Я желаю вам, чтобы все ваши мечты сбылись. Пусть будут только хорошие новости. Мира всем нам! И самое главное — здоровья вам и вашим семьям!», — написала певица.

Олег Скрипка

«Друзья, с Рождеством всех! Здоровья вашим семьям, вкусной кутьи и громкой коляды! Христос родился!», — поздравил музыкант.

Светлана Тарабарова

«Святой вечер. Празднуем в семейном кругу дома, с бабушками и дедушкой по видеосвязи. С Рождеством нас всех! Счастья в каждый дом», — поздравила фанатов исполнительница.

Екатерина Осадчая

«С Рождеством! Пусть Сочельник станет временем единения семьи, вкусной кутьи и веселой коляды! С праздником», — написала теледива.

alyona alyona

«С Рождеством Христовым! Вас поздравляет вся моя семья и хочет напомнить, что рождественские праздники — это о семейных традициях, это возможность посетить дальних родных и уделить внимание семье. Душистая кутья, встреча первой звезды, колядники — эта атмосфера запечатлена в сердце каждого из нас. Не променяю семейный уют ни на что. И своих детей буду учить, что Новый год можно встречать где угодно, а вот Рождество — дома. Ценю традиции, уважаю обычаи, прислушиваюсь к словам предков. Верю в Бога», — поделилась рэперша.

Ирина Федишин

«Поздравляем всех с Рождеством Христовым! Крепкого здоровья, мира, любви и радости в каждый дом! Свечу рождественскую зажжем Бог свет пронесет. В каждой хате пусть сияет и всех нас веселит! Вкусной кутьи и веселых праздников», — написала певица.

Наталка Карпа

«Святой вечер в кругу семьи. Какие это бесценные моменты жизни! Предвкушаем, колядуем, общаемся! Всем семейного тепла, домашнего уюта, мира и любви! Христос родился! Славим его!», — написала звезда.

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