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    Николь Кидман впервые откровенно рассказала о том, как пережила выкидыш

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    Николь Кидман - Николь Кидман впервые откровенно рассказала о том, как пережила выкидыш
    Николь Кидман

    Актриса дала откровенное интервью западному глянцу

    Героиней обложки июньского номера журнала Tatler стала Николь Кидман. 50-летняя актриса вспомнила о браке с Томом Крузом, который распался в 2001 году, а также о несчастье, которое тогда ей пришлось пережить:

    «Я познала острую тоску. Ту самую тоску. Это огромная, ноющая тоска. И потеря! О выкидыше не говорят. Это огромное горе для женщин. У меня была огромная боль и, с другой стороны, огромная радость. Пережив столько тоски и боли, я кричала от восторга, когда узнала, что у меня будет ребенок», — рассказала Кидман.

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    Николь Кидман впервые откровенно рассказала о том, как пережила выкидыш
    Николь Кидман впервые откровенно рассказала о том, как пережила выкидыш
    Николь Кидман и ее муж Кит Урбан
    Кадр из сериала «Бангкок Хилтон» (1989)
    Кадр из фильма «Далеко – далеко» (1992). Николь Кидман и Том Круз прожили в браке с 1990 до 2001 года. У пары двое приемных детей
    Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами» (1999)
    Кадр из фильма «Другие» (2001)
    Кадр из фильма «Мулен Руж» (2001)
    Кадр из фильма «Часы» (2002)
    Кадр из фильма «Холодная гора» (2003)
    Кадр из фильма «Догвилль» (2003)
    Кадр из фильма «Австралия» (2008)
    Николь Кидман в фильме «Принцесса Монако» (2014)
    Кадр из фильма «Лев» (2016)
    Кадр из сериала «Большая маленькая ложь» (2017)
    Николь Кидман впервые откровенно рассказала о том, как пережила выкидыш

    Выкидыш Николь и Том переживали уже в конце брака. На заре отношений у них также была неудачная попытка завести ребенка — врачи обнаружили у Кидман внематочную беременность:

    «Это стало большой травмой для меня», — говорит актриса.

    Напомним, сейчас Кидман состоит во втором браке с музыкантом Китом Урбаном. Они познакомились в 2005 году и уже через год поженились в Сиднее. Через три года Николь родила долгожданного первенца — дочку Сандэй, а затем — дочку Фэйт.

    Джерело: graziamagazine.ru

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