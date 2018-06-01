Николь Кидман впервые откровенно рассказала о том, как пережила выкидыш

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Николь Кидман

Актриса дала откровенное интервью западному глянцу

Героиней обложки июньского номера журнала Tatler стала Николь Кидман. 50-летняя актриса вспомнила о браке с Томом Крузом, который распался в 2001 году, а также о несчастье, которое тогда ей пришлось пережить:

«Я познала острую тоску. Ту самую тоску. Это огромная, ноющая тоска. И потеря! О выкидыше не говорят. Это огромное горе для женщин. У меня была огромная боль и, с другой стороны, огромная радость. Пережив столько тоски и боли, я кричала от восторга, когда узнала, что у меня будет ребенок», — рассказала Кидман.

Выкидыш Николь и Том переживали уже в конце брака. На заре отношений у них также была неудачная попытка завести ребенка — врачи обнаружили у Кидман внематочную беременность:

«Это стало большой травмой для меня», — говорит актриса.

Напомним, сейчас Кидман состоит во втором браке с музыкантом Китом Урбаном. Они познакомились в 2005 году и уже через год поженились в Сиднее. Через три года Николь родила долгожданного первенца — дочку Сандэй, а затем — дочку Фэйт.

Джерело: graziamagazine.ru