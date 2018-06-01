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    Эмма Стоун впервые прокомментировала отношения с Джастином Теру

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    Эмма Стоун - Эмма Стоун впервые прокомментировала отношения с Джастином Теру
    Эмма Стоун

    После всех слухов о романе с Джастином Теру Эмма Стоун наконец пролила свет на их отношения

    Недавно актриса дала интервью зарубежному изданию Women's Wear Daily, в котором расставила все точки над «i».

    По словам актрисы, их с актером связывает лишь крепкая дружба и ничего более.

    «Он мне как брат, и нам весело друг с другом», — заявила она.

    Напомним, что после развода с Дженнифер Энистон Джастина Теру не раз видели в компании актрис и моделей. Роман с Эммой ему приписали еще в начале весны, но разговоры вспыхнули с новой силой, когда парочку заметили во время отдыха на яхте во Франции.

    К слову, Джастину также приписывают роман с 28-летней моделью и актрисой Лорой Хэрриер. Источники сообщили, что на яхту пара отправилась вдвоем, а уже чуть позже к ним присоединились Эмма и другие друзья.

    Джерело: graziamagazine.ru

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