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    Жизнь

    Николас Кейдж официально расторг свой четырехдневный брак с визажистом

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    Николас Кейдж и Эрика Койке
    Legion-Media

    55-летний Николас Кейдж официально развелся с визажистом Эрикой Койке, на которой женился в конце марта в Лас-Вегасе

    В заявлении, которое актер подал в суд, он сообщил, что совершил такой серьезный шаг будучи в алкогольном опьянении, как и его девушка. По словам Кейджа, уже после свадьбы он узнал о том, что возлюбленная была в отношениях с другим человеком.

    23 марта Николас и Эрика получили лицензию на заключение брака и расписались в Лас-Вегасе после года отношений. Однако всего через четыре дня актер попросил аннулировать документ. Возлюбленной такое решение показалось оскорбительным, и она попросила с голливудской звезды денежную компенсацию за моральный ущерб.

    У Николаса не сложились отношения и с другой бывшей возлюбленной. Девушка по имени Вики Парк подала на него в суд за оскорбления, а затем обвинила в сексуальных домогательствах.

    Джерело: graziamagazine.ru

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