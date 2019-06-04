Дэвид Линч получит почетный «Оскар» за выдающийся вклад в развитие кинематографа



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Дэвид Линч

Режиссер был номинирован на американскую кинопремию четыре раза, но так и не получил ни одной статуэтки

Дэвид Линч получит почетный «Оскар» за выдающийся вклад в развитие кинематографа

Режиссеру Дэвиду Линчу вручат почетный «Оскар» за выдающийся вклад в развитие кинематографа. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.

«Почетные премии, вручаемые академией каждый год, – это признание людей, посвятивших свою жизнь развитию искусства и внесших выдающийся вклад в нашу индустрию и все, что с ней связано», – отмечает президент киноакадемии Джон Бэйли.

За свою карьеру Дэвид Линч был номинирован на «Оскар» четыре раза: три раза как лучший режиссер за фильмы «Человек-слон», «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат» и один раз как соавтор лучшего адаптированного сценария («Человек-слон»). Но в результате ни одного «Оскара» Линч так и не получил.