  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Дэвид Линч получит почетный «Оскар» за выдающийся вклад в развитие кинематографа

    • Розсилка
    Дэвид Линч - Дэвид Линч получит почетный «Оскар» за выдающийся вклад в развитие кинематографа
    Дэвид Линч

    Режиссер был номинирован на американскую кинопремию четыре раза, но так и не получил ни одной статуэтки

    Дэвид Линч получит почетный «Оскар» за выдающийся вклад в развитие кинематографа

    Режиссеру Дэвиду Линчу вручат почетный «Оскар» за выдающийся вклад в развитие кинематографа. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.

    «Почетные премии, вручаемые академией каждый год, – это признание людей, посвятивших свою жизнь развитию искусства и внесших выдающийся вклад в нашу индустрию и все, что с ней связано», – отмечает президент киноакадемии Джон Бэйли.

    За свою карьеру Дэвид Линч был номинирован на «Оскар» четыре раза: три раза как лучший режиссер за фильмы «Человек-слон», «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат» и один раз как соавтор лучшего адаптированного сценария («Человек-слон»). Но в результате ни одного «Оскара» Линч так и не получил.

     

    знаменитости Премия «Оскар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ