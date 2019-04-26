Николас Кейдж после развода от души погулял в караоке (видео)



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Николас Кейдж

Актер своеобразно исполнил композицию Принса «Purple Rain», которая вышла в 1984 году

Похоже, Николас Кейдж никак не выйдет из «пьяного угара». После своего скоропостижного брака, продлившегося всего четыре дня, актер обвинил свою экс-избранницу в том, что она якобы обманом женила его на себе, и тут же подал на развод.

Кроме этого, Кейдж навесил на свою «скоропалительную» жену ярлык «пьяница», что и задокументировал в качестве причины расторжения брака.

Однако глядя на видео из караоке, где Николас демонстрирует свои исполнительские таланты, впору задуматься, кто же на самом деле зависим от бутылки. Кейдж, стоя перед изумленной публикой, во всю мочь своих легких ревет слова из песни Принса «Purple Rain».

Романтическую композицию о чистой любви в интерпретации актера впору исполнять вместе с группой Rammstein. Более того, официантов так и хочется попросить: этому столику больше не наливать.

Напомним, что песня «Purple Rain» вышла в 1984 году, войдя в одноименный альбом Принца. Баллада исполнителя заняла вторую строчку чарта Billboard 200 в том же году, когда была выпущена. В 2015 году хит был признан лучшей песней 1980-х по версии Pitchfork.