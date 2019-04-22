Нина Матвиенко призналась, что играла в школе мишку



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Народная артистка рассказала интересную историю со школьных лет

На днях легендарная украинская певица Нина Матвиенко приняла участие в проекте двух хип-хоп исполнителей, Нина Матвиенко исполнила роль рассказчицы истории в клипе alyona alyona и Alina Pash на песню «Падло».

«Я хочу поблагодарить, что они именно мне это доверили. Я же не очень современная женщина. Но когда девушки сказали мне об этом, я подумала, что надо им как-то угодить», - поделилась впечатлениями народная артистка.

Нина Матвиенко призналась, что умеет менять голос и вспомнила историю со школьных лет, когда она играла роль медвежонка.

«Я в школе-интернате меняла голос, была ведущей и три года играла мишку». Здравствуйте, дорогие детки. Сегодня мы начинаем нашу ... «Все спрашивали, кто это такой? Меня не выдал мой учитель-физик и до сегодняшнего дня в школе так и не знают, кто был мишкой», - рассказала Матвиенко.

Еще Нина Митрофановна поделилась секретом, как сохранить естественную красоту без пластических операций и инъекций красоты.

«Просто надо иметь внуков. Моя внучка Нина не дает мне стареть. Единственное, что портит детей, - это планшеты и мобильные телефоны. Это тормозит в жизни и людей, и детей. Но красоту ничем не испортишь, если ты любишь», - отметила певица в программе «Світське життя».





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Джерело: ru.tsn.ua