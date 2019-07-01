Носки с сандалиями: Джаред Лето в странном образе вышел на прогулку



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Джаред Лето instagram.com/jaredleto/

Музыкант порадовал поклонников новым выходом

Популярный американский актер и певец Джареда Лето шокировал общественность поставил под сомнение до этого безукоризненное чувство стиля.

Папарацци засекли звезду на прогулке с другом в Италии. Музыкант был в спортивных штанах, футболке с названием своей группы 30 Seconds to Mars, соломенной шляпе, носках с разноцветными полосками и черных сандалиях.

Ранее, Джаред Лето порадовал поклонниц новым откровенным фото. 47-летний актер и солист группы 30 Seconds to Mars показал, что находится в отличной форме.

Джаред опубликовал снимок, на котором позирует полуобнаженным. На звездном актере только полотенце, обмотанное вокруг талии. Он сурово смотрит на камеру, сжимая кулаки. «Когда ты думал, что это вечеринка с тогой …» - иронично написал снимок в Instagram Лето.