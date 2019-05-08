Новая трилогия «Звездных войн» начнет выходить с 2022 года



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Фото: imdb

Второй фильм трилогии выйдет в 2024 году, а третий - в 2026

Эпизоды новой трилогии «Звездных войн» выйдут в 2022, 2024 и 2026 годах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Walt Disney Company, которая владеет правами на франшизу.

В середине декабря 2019 года в прокат выйдет девятый эпизод «Звездных войн» - «Восхождение Скайуокера». Эта лента завершит трилогию сиквелов к предыдущим шести частям картины. Ее режиссером стал Джей Джей Абрамс, он же снял седьмой эпизод и был исполнительным продюсером восьмого.

Также в Walt Disney Company рассказали, что планируют перенести премьеру второй части «Аватара» на 2021 год. Ранее сообщалось, что картина выйдет на экраны в 2020 году. Третью часть «Аватара» покажут в 2023 году, четвертую - в 2025, пятую - в 2027.

Напомним, первый «Аватар» вышел на экраны в 2009 году и стал самым кассовым фильмом в истории.

Джерело: Esquire