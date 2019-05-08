  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Новая трилогия «Звездных войн» начнет выходить с 2022 года

    • Розсилка
    Фото: imdb - Новая трилогия «Звездных войн» начнет выходить с 2022 года
    Фото: imdb

    Второй фильм трилогии выйдет в 2024 году, а третий - в 2026

    Эпизоды новой трилогии «Звездных войн» выйдут в 2022, 2024 и 2026 годах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Walt Disney Company, которая владеет правами на франшизу.

    В середине декабря 2019 года в прокат выйдет девятый эпизод «Звездных войн» - «Восхождение Скайуокера». Эта лента завершит трилогию сиквелов к предыдущим шести частям картины. Ее режиссером стал Джей Джей Абрамс, он же снял седьмой эпизод и был исполнительным продюсером восьмого.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Новая трилогия «Звездных войн» начнет выходить с 2022 года
    Новая трилогия «Звездных войн» начнет выходить с 2022 года
    Новая трилогия «Звездных войн» начнет выходить с 2022 года
    Новая трилогия «Звездных войн» начнет выходить с 2022 года
    Новая трилогия «Звездных войн» начнет выходить с 2022 года
    Новая трилогия «Звездных войн» начнет выходить с 2022 года
    Новая трилогия «Звездных войн» начнет выходить с 2022 года
    Фото: imdb

    Также в Walt Disney Company рассказали, что планируют перенести премьеру второй части «Аватара» на 2021 год. Ранее сообщалось, что картина выйдет на экраны в 2020 году. Третью часть «Аватара» покажут в 2023 году, четвертую - в 2025, пятую - в 2027.

    Напомним, первый «Аватар» вышел на экраны в 2009 году и стал самым кассовым фильмом в истории.

     Читайте также: 17-летняя Билли Айлиш призвала поклонников не трогать ее грудь на фан-встречах

    Джерело: Esquire

    кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ