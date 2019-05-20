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    Жизнь

    Новый ляп: в финальном эпизоде «Игры престолов» заметили пластиковые бутылки с водой

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    Новый ляп: в финальном эпизоде «Игры престолов» заметили пластиковые бутылки с водой

    Внимание, спойлеры!

    20 мая вышла финальная серия «Игры престолов». Внимательные фанаты, заметившие до этого стаканчик с кофе, обнаружили еще один ляп: бутылки с водой, спрятанные за стульями героев сериала.

    Одна бутылка оказалась возле Сэма Тарли.

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    Полупрозрачный сосуд оказался за сапогом актера. Бутылку плохо видно, но среди зрителей нашлись те, кто обратил на нее внимание. В другом кадре (точное время - 49:06) та же бутылка стоит за ногой Давоса Сиворта.

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    Игра престолов
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