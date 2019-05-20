Новый ляп: в финальном эпизоде «Игры престолов» заметили пластиковые бутылки с водой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внимание, спойлеры!

20 мая вышла финальная серия «Игры престолов». Внимательные фанаты, заметившие до этого стаканчик с кофе, обнаружили еще один ляп: бутылки с водой, спрятанные за стульями героев сериала.

Одна бутылка оказалась возле Сэма Тарли.

Полупрозрачный сосуд оказался за сапогом актера. Бутылку плохо видно, но среди зрителей нашлись те, кто обратил на нее внимание. В другом кадре (точное время - 49:06) та же бутылка стоит за ногой Давоса Сиворта.



