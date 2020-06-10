Обнаженный «Фагот» из «ТНМК» засветил упругие ягодицы на пляже (фото)
Музыкант Олег Михайлюта
instagram.com/fahot/
Артист начал пляжный сезон.
Участник известной украинской хип-хоп группы «ТНМК» Олег Михайлюта, более известный как Фагот, начал пляжный сезон.
Так, на своей странице в Instagram артист разместил довольно откровенное селфи, где позирует полностью обнаженный на пляже. Музыкант лежал на животе, демонстрируя свои голые ягодицы.
«Вот и лето пришло! А что у вас по карантину?», - подписал пикантный снимок Михайлюта.
instagram.com/fahot/
В ответ подписчицы звезды взорвались комментариями и засыпали кумира комплиментами.
«Кусочек секса», «Как теперь спать? Как теперь жить?», «Ух, огонь», - пишут поклонники певца.
Читайте также: Британец прославился тем, что оказался похож на Билла Клинтона и королеву Елизавету II одновременно