Обнаженный «Фагот» из «ТНМК» засветил упругие ягодицы на пляже (фото)



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Музыкант Олег Михайлюта instagram.com/fahot/

Артист начал пляжный сезон.

Участник известной украинской хип-хоп группы «ТНМК» Олег Михайлюта, более известный как Фагот, начал пляжный сезон.

Так, на своей странице в Instagram артист разместил довольно откровенное селфи, где позирует полностью обнаженный на пляже. Музыкант лежал на животе, демонстрируя свои голые ягодицы.

«Вот и лето пришло! А что у вас по карантину?», - подписал пикантный снимок Михайлюта.

instagram.com/fahot/

В ответ подписчицы звезды взорвались комментариями и засыпали кумира комплиментами.

«Кусочек секса», «Как теперь спать? Как теперь жить?», «Ух, огонь», - пишут поклонники певца.