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    Жизнь

    Обнаженный «Фагот» из «ТНМК» засветил упругие ягодицы на пляже (фото)

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    Музыкант Олег Михайлюта - Обнаженный «Фагот» из «ТНМК» засветил упругие ягодицы на пляже (фото)
    Музыкант Олег Михайлюта
    instagram.com/fahot/

    Артист начал пляжный сезон.

    Участник известной украинской хип-хоп группы «ТНМК» Олег Михайлюта, более известный как Фагот, начал пляжный сезон.

    Так, на своей странице в Instagram артист разместил довольно откровенное селфи, где позирует полностью обнаженный на пляже. Музыкант лежал на животе, демонстрируя свои голые ягодицы.

    «Вот и лето пришло! А что у вас по карантину?», - подписал пикантный снимок Михайлюта.

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    instagram.com/fahot/

    В ответ подписчицы звезды взорвались комментариями и засыпали кумира комплиментами.

    «Кусочек секса», «Как теперь спать? Как теперь жить?», «Ух, огонь», - пишут поклонники певца.

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    селфи отдых
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