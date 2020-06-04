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    Шоу-биз

    21-летняя внучка Грейс Келли похвасталась богатой жизнью на карантине (фото)

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    Внучка голливудской актрисы, принцессы Монако и законодательницы моды Грейс Келли Камилла Готтлиб - 21-летняя внучка Грейс Келли похвасталась богатой жизнью на карантине (фото)
    Внучка голливудской актрисы, принцессы Монако и законодательницы моды Грейс Келли Камилла Готтлиб
    Фото: @camillerosegottlieb

    Девушка показала роскошную жизнь в изоляции

    Внучка голливудской актрисы, принцессы Монако и законодательницы моды Грейс Келли Камилла Готтлиб (Camille Gottlieb) показала свою роскошную жизнь во время самоизоляции, введенной из-за вспышки коронавируса. На снимки в ее Instagram-аккаунте обратили внимание журналисты Daily Mail.

    По информации издания, 21-летняя дочь принцессы Стефани любит одеваться в дизайнерскую одежду, путешествовать, проводить время у собственного бассейна и отдыхать в пятизвездочных отелях. Так, на одном из опубликованных ею в соцсетях снимков Готтлиб запечатлена в неоновом бикини на морском курорте.

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    21-летняя внучка Грейс Келли похвасталась богатой жизнью на карантине (фото)
    21-летняя внучка Грейс Келли похвасталась богатой жизнью на карантине (фото)
    21-летняя внучка Грейс Келли похвасталась богатой жизнью на карантине (фото)
    21-летняя внучка Грейс Келли похвасталась богатой жизнью на карантине (фото)
    21-летняя внучка Грейс Келли похвасталась богатой жизнью на карантине (фото)
    21-летняя внучка Грейс Келли похвасталась богатой жизнью на карантине (фото)
    21-летняя внучка Грейс Келли похвасталась богатой жизнью на карантине (фото)
    21-летняя внучка Грейс Келли похвасталась богатой жизнью на карантине (фото)
    21-летняя внучка Грейс Келли похвасталась богатой жизнью на карантине (фото)
    21-летняя внучка Грейс Келли похвасталась богатой жизнью на карантине (фото)
    Фото: @camillerosegottlieb

    Известно, что девушка проводит карантин на территории роскошного дома в Монако с матерью, сводной сестрой и модельером Полиной Дюкрю (Pauline Ducruet).

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