21-летняя внучка Грейс Келли похвасталась богатой жизнью на карантине (фото)



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Внучка голливудской актрисы, принцессы Монако и законодательницы моды Грейс Келли Камилла Готтлиб Фото: @camillerosegottlieb

Девушка показала роскошную жизнь в изоляции

Внучка голливудской актрисы, принцессы Монако и законодательницы моды Грейс Келли Камилла Готтлиб (Camille Gottlieb) показала свою роскошную жизнь во время самоизоляции, введенной из-за вспышки коронавируса. На снимки в ее Instagram-аккаунте обратили внимание журналисты Daily Mail.

По информации издания, 21-летняя дочь принцессы Стефани любит одеваться в дизайнерскую одежду, путешествовать, проводить время у собственного бассейна и отдыхать в пятизвездочных отелях. Так, на одном из опубликованных ею в соцсетях снимков Готтлиб запечатлена в неоновом бикини на морском курорте.

Известно, что девушка проводит карантин на территории роскошного дома в Монако с матерью, сводной сестрой и модельером Полиной Дюкрю (Pauline Ducruet).