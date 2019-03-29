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    Жизнь

    Обольстительная блондинка в розовом бикини: Пэрис Хилтон опубликовала пикантное видео

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    Пэрис Хилтон - Обольстительная блондинка в розовом бикини: Пэрис Хилтон опубликовала пикантное видео
    Пэрис Хилтон

    38-летняя обладательница громкой фамилии показала идеальный комплект для солнечных ванн

    Пэрис Хилтон ведет Instagram в своей особой стилистике. Она регулярно публикует гифки с мерцанием и бабочками, которые были на пике популярности в нулевых.

    На этот раз звезда показала очередную «живую» картинку, на которой позировала в розовом купальнике c вырезом на груди. На снимке у Хилтон был сделан ее фирменный макияж — smokey-eyes и бледно-розовый блеск для губ, который также был на пике моды в двухтысячные.

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    I’m in Miami bitch

    Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

    «Я в Майами, детка», — подписала снимок сексапильная львица.

    Ранее, Пэрис Хилтон показала в соцсети, как отпраздновала свое 38-летие.

    Джерело: graziamagazine.ru

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