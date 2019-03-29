Обольстительная блондинка в розовом бикини: Пэрис Хилтон опубликовала пикантное видео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пэрис Хилтон

38-летняя обладательница громкой фамилии показала идеальный комплект для солнечных ванн

Пэрис Хилтон ведет Instagram в своей особой стилистике. Она регулярно публикует гифки с мерцанием и бабочками, которые были на пике популярности в нулевых.

На этот раз звезда показала очередную «живую» картинку, на которой позировала в розовом купальнике c вырезом на груди. На снимке у Хилтон был сделан ее фирменный макияж — smokey-eyes и бледно-розовый блеск для губ, который также был на пике моды в двухтысячные.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I’m in Miami bitch Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 28 Мар 2019 в 1:43 PDT

«Я в Майами, детка», — подписала снимок сексапильная львица.

Ранее, Пэрис Хилтон показала в соцсети, как отпраздновала свое 38-летие.

Джерело: graziamagazine.ru