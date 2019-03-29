Это настоящая акробатика: Дженнифер Лопес выразила уважение стриптизершам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Лопес

Голливудская звезда начала съемки в новом фильме

49-летняя актриса начала сниматься в провокационной картине о труженицах шеста. Яркие образы певицы на съемках попали в объектив папарацци.

В Нью-Йорке стартовали съемки фильма «Hustlers», что в переводе может звучать, как «проститутки», «дельцы», мошенницы». Вместе с Джей Ло в проекте заняты Констанс Ву, Карди Би, Джулия Стайлз, Лили Рейнхарт.

К своей роли Лопес отнеслась очень ответственно, она долго готовилась. Под руководством наставника актриса освоила многие тонкости интимного танца и движений на шесте. После этого она по‑другому взглянула на девушек, которые исполняют стриптиз.

Певица призналась, что по‑настоящему стала уважать эту профессию. Джей Ло поняла, что эротический танец только со стороны кажется чем-то легким и необременительным. На деле же за ним стоит колоссальная работа.

«Это очень сложно. У меня синяки по всему телу! Я начала уважать стриптизерш. Я нашла девушку из цирка «Дю Солей». Это настоящая акробатика», - высказалась звезда.

Съемки только начались, декорациями стали улицы и здания мегаполиса. Папарацци смогли запечатлеть несколько образов Джей Ло из картины. Примечательная особенность - туфли, босоножки и ботильоны на высоком каблуке-шпильке, яркая одежда, майки с принтами и глубоким декольте, облегающие джинсы.

Джерело: Cosmopolitan