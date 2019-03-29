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    Шоу-биз

    Клаудия Шиффер в черном платье снялась для китайского глянца

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    Клаудия Шиффер в черном платье снялась для китайского глянца
    Клаудия Шиффер в черном платье снялась для китайского глянца
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    48-летняя модель украсила обложку китайского Vogue

    В последнее время Клаудия Шиффер практически не принимает участие в модных фотосессиях. Но на этот раз сделала исключение. Cупермодель стала одной из главных героинь апрельского номера Vogue China, который посвящен Карлу Лагерфельду.

    Звезда показов девяностых позировала в черном платье Сhanel с корсетом, украшенном маленькими цветочками. Визажисты нанесли Клаудии натуральный макияж и сделали легкую укладку, дополнив прическу заколкой в виде черного цветка.

    Помимо Шиффер, в фотосессии снялись Саша Пивоварова и Грейс Элизабет. Все позировали в нарядах Chanel. Саша и Грейс надели бежевые комплекты и бусы, а Шиффер фотографировалась в черном платье в пол и массивных украшениях.

    Клаудия Шиффер неоднократно рассказывала в интервью, что Карл Лагерфельд сделал огромный вклад в ее модельную карьеру. Весенний показ Chanel Couture в 1989 году стал настоящим прорывом в ее карьере.

    19 марта Карл Лагерфельд ушел из жизни в Париже. В январе он пропустил два показа Chanel в Париже. Представители бренда не сообщали о болезни кутюрье. Они объяснили отсутствие Лагерфельда его сильной усталостью. Впервые Карл не появился на своем модном шоу.

    Карл был одним из самых выдающихся дизайнеров. Он пришел в Chanel в 1983 году и с тех пор являлся бессменным вдохновителем бренда. Помимо создания коллекций одежды, Лагерфельд занимался фотографией, выпускал духи, писал книги. Он успел открыть в Париже художественную галерею.

    Джерело: graziamagazine.ru

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