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    Жизнь

    Объявился внебрачный сын Камиллы Паркер-Боулз и принца Чарльза

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    Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз и возможный наследник - Объявился внебрачный сын Камиллы Паркер-Боулз и принца Чарльза
    Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз и возможный наследник

    В королевской семье есть наследник, о котором никто не знал?

    На днях в журнале New Idea появилось интервью с 52-летним Саймоном Доранте-Дэйом. Мужчина утверждает — Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз его биологические родители!

    Саймон родился в апреле 1966 года в графстве Гэмпшир. С полутора лет он воспитывался в приемной семье. Так, приемная бабушка мальчика с детства твердила ему, что его настоящие родители — члены британской королевской семьи.

    Доранте-Дэй искренне верит в сказку, что с самого рождения рассказывала ему бабушка. Он намерен осуществить генетическую экспертизу, чтобы раз и навсегда убедиться (или наоборот) в своей правоте.

    Напомним, по официальным данным, отношения Камиллы и Чарльза начались несколько позже, чем на свет появился Саймон. Старт их романа датируется 1970 годом. Паркер-Боулз долгое время была любовницей Чарльза, на которой он женился через девять лет после гибели принцессы Дианы.

    Джерело: graziamagazine.ru

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