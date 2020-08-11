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    Жизнь

    Звезда «Клона» Летисия Сабателла изменилась до неузнаваемости

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    Актриса Летисия Сабателла - Звезда «Клона» Летисия Сабателла изменилась до неузнаваемости
    Актриса Летисия Сабателла
    instagram.com/leticia_sabatella

    49-летняя актриса сыграла роль кузины-марокканки с экзотическим именем Жади

    Актриса Летисия Сабателла сыграла в бразильском сериале «Клон» роль Латифы. Эта яркая и неординарная актриса пленяла телезрителей своей грацией, утонченной красотой, изящной фигурой и ослепительной внешностью. Но от всего этого, как утверждают поклонники знаменитости, не осталось и следа.

    На свежих снимках в Instagram 49-летняя Летисия предстала совершенно в другом образе, который удивил ее верных почитателей. Фанаты актрисы сошлись во мнении, что Сабателла значительно прибавила в весе. И это отразилось не только на ее телосложении, но и на всей внешности.

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    Звезда «Клона» Летисия Сабателла изменилась до неузнаваемости
    Звезда «Клона» Летисия Сабателла изменилась до неузнаваемости
    Звезда «Клона» Летисия Сабателла изменилась до неузнаваемости
    Звезда «Клона» Летисия Сабателла изменилась до неузнаваемости
    Звезда «Клона» Летисия Сабателла изменилась до неузнаваемости
    Звезда «Клона» Летисия Сабателла изменилась до неузнаваемости
    instagram.com/leticia_sabatella

    Поклонники Летисии припомнили, как она исполняла танец живота, демонстрируя точеную талию. Однако нашлись и те, кто подметил, что с момента выхода сериала «Клон» на экран прошло уже больше двадцати лет. Разумеется, за это время актеры стали выглядеть по-другому в силу возраста.

    «Возраст берет свое», «От прежней Латифы не осталось и следа», «Я бы даже не узнала!», «Лицо припухло, отеки под глазами», «Она была такой красивой, с точеной фигуркой и манящим взглядом! Ей же еще нет 50! А выглядит старше», «Мне кажется, она просто поправилась, вот и весь секрет», «Только шикарная копна волос напоминает о Латифе!», «Вот это метаморфозы! Не узнать просто! Где та восточная красавица, которая пленяла всех чувственными танцами», — отметили поклонники актрисы.

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