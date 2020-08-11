Звезда «Клона» Летисия Сабателла изменилась до неузнаваемости



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Актриса Летисия Сабателла instagram.com/leticia_sabatella

49-летняя актриса сыграла роль кузины-марокканки с экзотическим именем Жади

Актриса Летисия Сабателла сыграла в бразильском сериале «Клон» роль Латифы. Эта яркая и неординарная актриса пленяла телезрителей своей грацией, утонченной красотой, изящной фигурой и ослепительной внешностью. Но от всего этого, как утверждают поклонники знаменитости, не осталось и следа.

На свежих снимках в Instagram 49-летняя Летисия предстала совершенно в другом образе, который удивил ее верных почитателей. Фанаты актрисы сошлись во мнении, что Сабателла значительно прибавила в весе. И это отразилось не только на ее телосложении, но и на всей внешности.

Поклонники Летисии припомнили, как она исполняла танец живота, демонстрируя точеную талию. Однако нашлись и те, кто подметил, что с момента выхода сериала «Клон» на экран прошло уже больше двадцати лет. Разумеется, за это время актеры стали выглядеть по-другому в силу возраста.

«Возраст берет свое», «От прежней Латифы не осталось и следа», «Я бы даже не узнала!», «Лицо припухло, отеки под глазами», «Она была такой красивой, с точеной фигуркой и манящим взглядом! Ей же еще нет 50! А выглядит старше», «Мне кажется, она просто поправилась, вот и весь секрет», «Только шикарная копна волос напоминает о Латифе!», «Вот это метаморфозы! Не узнать просто! Где та восточная красавица, которая пленяла всех чувственными танцами», — отметили поклонники актрисы.

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