Оля Полякова поменяется телами с Dzidzio



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Оля Полякова instagram.com/polyakovamusic/

Кинокомедия выйдет на широкий экран в 2020 год

В рамках подготовки к грандиозному шоу «Королева Ночи» на стадионе «Арена Львов» Оля Полякова посетила вечернее шоу «Все включено» на радио «FM Галичина» во Львове. Во время эфира певица назвала имя звездного партнера, который сыграет с ней в кинокомедии «Звезды по обмену»

«В этом году мы начинаем съемки своего фильма, который будет называться «Звезды по обмену». Немного спойлерну: две звезды шоу-бизнеса, мужчина и женщина, которые поменялись телами, борются за главную награду, но после обмена телами они будут делать все, чтоб никто из них не получил эту награду. Не на жизнь, а на смерть будет борьба. Думаю, что это будет очень крутая комедия, и она станет самой громкой и смешной комедией 2020 года. Еще никогда не называла имя, хоть все и спрашивают, кто будет звездным партнером… Это будет Dzidzio, именно с ним мы поменяемся телами», - рассказала в эфире Оля Полякова.

Напомним, актерский дебют Поляковой состоялся в январе 2018 года в рамках первой секс-комедии «Свингеры».