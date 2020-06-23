Опубликован рейтинг самых сильных волшебников из «Гарри Поттера»



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Сириус Блэк занял только десятое место

В нашей любимой поттериане неоднократно говорится: Альбус Дамблдор и Волан-де-Морт – сильнейшие волшебники в магической вселенной. Сам Гарри, конечно, тоже пополнил этот список после того, как победил Темного лорда. Кого еще (кроме Гарри, Альбуса и Тома Реддла) в мире «Гарри Поттера» можно назвать самым сильным? Собрали топ магов!

1 место – Геллерт Гриндевальд

Гриндевальд появляется в «Фантастических тварях» – фильме, который рассказывает историю волшебного мира времен молодости Дамблдора. До прихода Волан-де-Морта Гриндевальд считался самым сильным темным волшебником: он смог завладеть мощнейшей в мире бузинной палочкой, держал в страхе всю Европу, умел буквально гипнотизировать окружающих и разрушал целые города!

2 место – Минерва МакГонагалл

После Альбуса Дамблдора Минерва – самый опытный преподаватель в Хогвартсе. Она – анимаг (может превращаться в кошку), к тому же обладающий талантом трансфигурации и трансгрессии, и очень сильный волшебник. Автор поттерианы Джоан Роулинг рассказывала, что если бы Снейп не сбежал от дуэли с Минервой в «Дарах смерти», то она победила бы! Да и если бы не МакГонагалл, Хогвартс не выстоял бы в битве: она призвала на защиту каменные статуи и обеспечила замку «щит», которые помогли задержать Пожирателей.

3 место – Северус Снейп

Он специалист по зельеварению и темным искусствам, единственный из Пожирателей, у кого есть собственный Патронус, умеет перемещаться в пространстве без метлы и искусно врать. Во-первых, он столько лет не раскрывал правду о Гарри, во-вторых, обхитрил самого Волан-де-Морта, который считал его своим сторонником.

4 место – Беллатриса Лестрейндж

Самая преданная приспешница Темного лорда и самая стильная среди Пожирателей смерти. Она может сражаться одновременно с несколькими противниками, идеально обучена искусству дуэли, смогла победить другого героя нашего рейтинга – Сириуса Блэка – и обожает запрещенные заклинания (родители Невилла погибли из-за нее).

5 место – Аластор «Грозный глаз» Грюм

Половина арестантов Азкабана сидит в тюрьме благодаря потомственному мракоборцу Аластору Грюму. Неудивительно, что из всех сторонников Гарри Поттера Пожиратели смерти боялись больше всего именно его! А еще он даже с одним глазом (второй он потерял в одном из сражений) видит сквозь мантию невидимости.

6 место – Филиус Флитвик

Да, именно так зовут декана факультета Когтевран и очаровательного карлика (в фильмах его показывают часто, но вот имени практически не называют), который в первой части поттерианы учил студентов «Вингардиум Левиоса». Филиус участвовал в защите философского камня, который оберегали, как рассказывал Хагрид, самые сильные преподаватели Хогвартса, помогал накладывать чары на замок во время войны и победил Долохова, на счету которого убийство Грозного глаза и Люпина.

7 место – Барти Крауч

Правда, младший, а не тот, который занимал должность главы Департамента международного магического сотрудничества. Именно Барти был первым, кому удалось сбежать из Азкабана с помощью оборотного зелья (Сириус был первым, кто сделал это без какой-либо подмоги)! После побега он целый год скрывался под видом Аластора Грюма, благополучно обводил вокруг пальца всех преподавателей Хогвартса и даже обманул Кубок огня, который, как известно, обладает сильнейшими магическими свойствами и не поддается заклинаниям.

8 место – Аберфорт Дамблдор

Младший брат Альбуса не только смог победить одного из самых сильных Пожирателей смерти Августа Руквуда, но и выжил в финальной битве за Хогвартс и ни разу не попался сторонникам Волан-де-Морта, которые разыскивали последователей Гарри. Именно Аберфорт, кстати, помог Поттеру и его друзьям попасть в Хогвартс!

9 место – Римус Люпин

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Защита от темных искусств, которую вел Римус, – один из самых сложных предметов в школе чародейства и волшебства! К тому же вспомни, как он, только проснувшись, смог победить стаю дементоров в поезде до Хогвартса.

10 место – Сириус Блэк

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Во-первых, он – анимаг (может превращаться в собаку), во-вторых, Минерва МакГонагалл считала его одним из самых мощных волшебников, а Римус называл «самым умным из студентов». Кроме того, еще во время обучения в Хогвартсе Блэк с друзьями создали Карту Мародеров, а это заклинание не из легких!