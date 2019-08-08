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    Жизнь

    Надежда Савченко прогулялась по побережью Балтийского моря (фото)

    • Розсилка
    Надежда Савченко прогулялась по побережью Балтийского моря (фото)
    facebook.com/Savchenko.Nadiia

    Экс-кандидат в депутаты Верховной Рады покрасовалась в зеленом платье на морском берегу

    Надежда Савченко взяла пример со своих коллег и отправилась на отдых. Фотографиями с отпуска Надежда поделилась на своей странице в социальной сети Facebook.

    Радостная Надежда прогуливается по песку у самого моря, ноги омывает соленая вода, а ветер над волнами Балтики дарит ощущение полета. 

    «Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!», - говорится в подписи к фото. 

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    facebook.com/Savchenko.Nadiia
    facebook.com/Savchenko.Nadiia
    facebook.com/Savchenko.Nadiia
    facebook.com/Savchenko.Nadiia
    facebook.com/Savchenko.Nadiia

    Ранее, Надежда Савченко заявила, что смирилась со своим поражением на выборах и даже чувствует удовлетворение от того, что избавилась от ответственности. 

    Напомним, Савченко баллотировалась на выборах в Верховную Раду в округе №51 в Донецкой области, набрав 1,2% электоральной поддержки.  За Савченко на двух участках проголосовали 8 человек. Победил беспартийный пенсионер-самовыдвиженец.

    Сестра Надежды Савченко Вера тоже баллотировалась в Донецкой области в округе №45. Ее результат - 3,95% (538 голосов «за»).

    Джерело: strana.ua

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