Надежда Савченко прогулялась по побережью Балтийского моря (фото)



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facebook.com/Savchenko.Nadiia

Экс-кандидат в депутаты Верховной Рады покрасовалась в зеленом платье на морском берегу

Надежда Савченко взяла пример со своих коллег и отправилась на отдых. Фотографиями с отпуска Надежда поделилась на своей странице в социальной сети Facebook.

Радостная Надежда прогуливается по песку у самого моря, ноги омывает соленая вода, а ветер над волнами Балтики дарит ощущение полета.

«Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!», - говорится в подписи к фото.

Ранее, Надежда Савченко заявила, что смирилась со своим поражением на выборах и даже чувствует удовлетворение от того, что избавилась от ответственности.

Напомним, Савченко баллотировалась на выборах в Верховную Раду в округе №51 в Донецкой области, набрав 1,2% электоральной поддержки. За Савченко на двух участках проголосовали 8 человек. Победил беспартийный пенсионер-самовыдвиженец.

Сестра Надежды Савченко Вера тоже баллотировалась в Донецкой области в округе №45. Ее результат - 3,95% (538 голосов «за»).

Джерело: strana.ua