Близкий друг Порошенка проводит отпуск в Испании в компании эффектной блондинки



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Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский (раньше - Свинарчук), который фигурировал в резонансном скандале о коррупции в оборонной сфере, отдыхает на курорте в Испании со спутницей

Экс-первый заместитель секретаря СНБО, подозреваемый в коррупции государственных масштабов, друг бывшего президента Украины Петра Порошенко Олег Гладковский все еще в отпуске.

Он отдыхает не с женой, которая фигурирует в официальных документах. Вместе с ним в Испании девушка по имени Илона, с корой он состоит в близких отношениях уже около пяти лет.

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В СМИ попали фото и видео пары на набережной Сан-Поль в городке Сагаро (Испания). Это элитный курортный поселок, расположенный между городами Сан-Фелиу-де-Гишольс и Плайя-де-Аро. Сагаро находится практически в самом сердце побережья Коста-Брава.

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Для отдыха здесь можно арендовать виллу на побережье или снять номер в гостинице. К примеру, в августе классический двухместный номер в 5-звездочном отеле Hostal de la Gavina будет стоить 13 898 в сутки.

Илона много лет работала в Верховной Раде официальной помощницей у разных нардепов, в том числе из Партии регионов и Радикальной партии. А в социальных сетях постила фото из красивых путешествий.

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У Олега Гладковского трое сыновей. Старший – Игорь Гладковский замешан в скандале с «Укроборонпромом». Еще в марте журналисты опубликовали расследование по махинациям в украинской оборонке. Они утверждают, что государственный концерн «Укроборонпром» покупал контрабандные российские запчасти через фирмы-прокладки, на счетах которых оседали миллионы гривен. Курировал схему, по данным расследования, именно Игорь.

Джерело: strana.ua