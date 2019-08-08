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    Скриншоты не горят: вспоминаем Instagram-аккаунт Меган Маркл

    • Розсилка
    Скриншоты не горят: вспоминаем Instagram-аккаунт Меган Маркл
    instagram/meghanmarkle

    Голливудской актрисе пришлось принять много условий, которые выдвинула королевская семья. Так, к примеру, любительнице фотографий и социальных сетей было приказано удалить свой профиль в Instagram, в котором у Меган было более трех миллионов подписчиков

    Сейчас у Меган Маркл и принца Гарри есть свой аккаунт в Instagram, где они публикуют фотографии, связанные с важными событиями из жизни их семьи: от рождения принца Арчи до обложки британского Vogue, автором которой стала герцогиня Сассекская. 

    Всего за шесть часов страница набрала миллион подписчиков — это в два раза быстрее, чем у официального мирового рекордсмена.

    В Книге рекордов Гиннесса зафиксирован результат звезды K-pop Kang Daniel, который 2 января 2019 года набрал первый миллион подписчиков за 11 часов и 36 минут. 

    Аккаунт герцогов Сассекских за одну  ночь набрал уже больше двух миллионов.

    Но все мы помним, что до того, как Меган стала невестой принца, у нее был личный аккаунт, который перед вступлением в новый статус ей пришлось удалить.

    Аккаунт хоть и удален, а вот сриншоты снимков остались. Вспоминаем, каким был инстаграм Меган до того, как она стала герцогиней. Тут есть все: от фото с индейкой на День благодарения до фото в купальнике и селфи с Приянкой Чопрой.

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    на весь екран згорнути
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle
    instagram/meghanmarkle

    Девушка также активно пользовалась аккаунтом в Twitter, на котором выставляла фото с другими знаменитостями.

    Джерело: ok-magazine.ru

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