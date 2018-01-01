Голливудские звезды снялись в эффектной фотосессии перед «Оскаром»

Одни из лучших актеров США, которые выступают против сексуального насилия, стали героями изысканной фотосессии

Накануне церемонии вручения премий Американской киноакадемии «Оскар» знаменитый глянец Vanity Fair опубликовал масштабную фотосессию со звездами Голливуда первой величины. Героями снимков стали Николь Кидман, Джессика Честейн, Харрисон Форд, Роберт Де Ниро, Том Хэнкс, Опра Уинфри, Риз Уизерспун, Зендая, Галь Гадот, Майкл Б. Джордан,



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Звезды Голливуда

Одни из лучших актеров США, которые выступают против сексуального насилия, стали героями изысканной фотосессии

Накануне церемонии вручения премий Американской киноакадемии «Оскар» знаменитый глянец Vanity Fair опубликовал масштабную фотосессию со звездами Голливуда первой величины.

Героями снимков стали Николь Кидман, Джессика Честейн, Харрисон Форд, Роберт Де Ниро, Том Хэнкс, Опра Уинфри, Риз Уизерспун, Зендая, Галь Гадот, Майкл Б. Джордан, Клер Фой, Майкл ШеннонЯ, а также главный редактор Vanity Fair Грейдон Картер.

Некоторые из ни появляются и на обложке издания, на которой указывается «12 экстраординарных звезд. Один очень важный год».

Автором фото для обложки выступила легендарная Энни Лейбовиц. В выборе актеров и актрис, которые появляются в этой фотосессии, акцент делался на тех, кто поддерживает своих коллег в борьбе против сексуального насилия.

Напомним, на этой неделе были объявлены номинанты на премию «Оскар», вручение которой состоится 4 марта.

Джерело: ТСН