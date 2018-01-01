Актриса из «Чудо женщины» покорила эффектным платьем на красной дорожке

Бывшая модель покорила поклонников стильным нарядом

Исполнительница главной роли в прошлогоднем блокбастере «Чудо-женщина» Галь Гадот вышла на красную дорожку в изысканном черном платье. По данным «Главкома», артистка стала гостьей нью-йоркского мероприятия по случаю запуска Revlon’s «Live Boldly». Девушка выбрала ля этого события черное платье с открытой

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Галь Гадот

Бывшая модель покорила поклонников стильным нарядом

Исполнительница главной роли в прошлогоднем блокбастере «Чудо-женщина» Галь Гадот вышла на красную дорожку в изысканном черном платье. По данным «Главкома», артистка стала гостьей нью-йоркского мероприятия по случаю запуска Revlon’s «Live Boldly».

Девушка выбрала ля этого события черное платье с открытой спиной и глубоким декольте, которое было украшено блестящей инкрустацией, которая напоминала чешую. Также в нижней части наряда была полупрозрачная вставка. Образ был дополнен естественным макияжем и ненавязчивой укладкой.