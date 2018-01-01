Актриса из «Чудо женщины» покорила эффектным платьем на красной дорожке
- Сьогодні, 10:10
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Розсилка
Галь Гадот
Бывшая модель покорила поклонников стильным нарядом
Исполнительница главной роли в прошлогоднем блокбастере «Чудо-женщина» Галь Гадот вышла на красную дорожку в изысканном черном платье. По данным «Главкома», артистка стала гостьей нью-йоркского мероприятия по случаю запуска Revlon’s «Live Boldly».
Девушка выбрала ля этого события черное платье с открытой спиной и глубоким декольте, которое было украшено блестящей инкрустацией, которая напоминала чешую. Также в нижней части наряда была полупрозрачная вставка. Образ был дополнен естественным макияжем и ненавязчивой укладкой.