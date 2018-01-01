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    Актриса из «Чудо женщины» покорила эффектным платьем на красной дорожке

    Бывшая модель покорила поклонников стильным нарядом
    Исполнительница главной роли в прошлогоднем блокбастере «Чудо-женщина» Галь Гадот вышла на красную дорожку в изысканном черном платье. По данным «Главкома», артистка стала гостьей нью-йоркского мероприятия по случаю запуска Revlon’s «Live Boldly». Девушка выбрала ля этого события черное платье с открытой
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 10:10
    • Розсилка
    <p>Галь Гадот</p>

    Галь Гадот

    Бывшая модель покорила поклонников стильным нарядом

    Исполнительница главной роли в прошлогоднем блокбастере «Чудо-женщина» Галь Гадот вышла на красную дорожку в изысканном черном платье. По данным «Главкома», артистка стала гостьей нью-йоркского мероприятия по случаю запуска Revlon’s «Live Boldly».

    Девушка выбрала ля этого события черное платье с открытой спиной и глубоким декольте, которое было украшено блестящей инкрустацией, которая напоминала чешую. Также в нижней части наряда была полупрозрачная вставка. Образ был дополнен естественным макияжем и ненавязчивой укладкой.  

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    Актриса из «Чудо женщины» покорила эффектным платьем на красной дорожке
    Актриса из «Чудо женщины» покорила эффектным платьем на красной дорожке
    Актриса из «Чудо женщины» покорила эффектным платьем на красной дорожке
    Актриса из «Чудо женщины» покорила эффектным платьем на красной дорожке
    Актриса из «Чудо женщины» покорила эффектным платьем на красной дорожке
    Актриса из «Чудо женщины» покорила эффектным платьем на красной дорожке
    Актриса из «Чудо женщины» покорила эффектным платьем на красной дорожке
    Актриса из «Чудо женщины» покорила эффектным платьем на красной дорожке
    Актриса из «Чудо женщины» покорила эффектным платьем на красной дорожке
    Актриса из «Чудо женщины» покорила эффектным платьем на красной дорожке
    Актриса из «Чудо женщины» покорила эффектным платьем на красной дорожке
    Актриса из «Чудо женщины» покорила эффектным платьем на красной дорожке
    Актриса из «Чудо женщины» покорила эффектным платьем на красной дорожке
    Актриса из «Чудо женщины» покорила эффектным платьем на красной дорожке
    Актриса из «Чудо женщины» покорила эффектным платьем на красной дорожке

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