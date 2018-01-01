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    Тина Кароль отпраздновала день рождения в Лондоне. Неожиданное видео

    В свой праздник она отправилась не в ресторан, а в спортзал
    Популярная украинская певица Тина Кароль, которой вчера исполнилось 33 года, отметила день рождения необычным образом. Вместо банальных фотографий с вечеринок и застолий артистка с самого утра вышла в прямой эфир в Instagram. Это дало возможность ее фанатам поздравить ее онлайн, пишет «Главком». Тина отвечала на все интересующие
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:23
    • Розсилка
    Тина Кароль
    Тина Кароль

    В свой праздник она отправилась не в ресторан, а в спортзал

    Популярная украинская певица Тина Кароль, которой вчера исполнилось 33 года, отметила день рождения необычным образом. Вместо банальных фотографий с вечеринок и застолий артистка с самого утра вышла в прямой эфир в Instagram. Это дало возможность ее фанатам поздравить ее онлайн, пишет «Главком».

    Тина отвечала на все интересующие поклонников вопросы, которые те писали ей в комментариях. Во время прямой трансляции она отправилась в спортзал, где в кроп-топе и лосинах прыгала на скакалке.

    Это день она провела с сыном в Лондоне. Певица поблагодарила свой фан-клуб за подарок, который привел ее в полнейший восторг. Поклонники певицы сняли трогательный видео, на котором члены фан-клуба из 14 стран мира поздравили ее в самых необычных местах. Поклонники даже принесли плакат с поздравлениями в Верховную Раду.

    При этом в Киеве ее фанаты устроили своеобразный флешмоб: они расклеили в центре города более 10 тысяч плакатов с надписями «ФанТина любит Тину», «Тина, с днем рождения», «Тина, мы тебя любим».

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