Марго Робби рассказала о беременности

Актриса рассказала в интервью об отношениях с супругом Томом Акерли

Номинант на премию «Оскар-2018» как «Лучшая актриса» за роль в фильме «Тоня против всех» Марго Робби дала новое интервью изданию Who, в котором в который раз прокомментировала слухи о беременности и раскрыла интересные подробности брака с британским режиссером Томом Акерли. «У меня нет ребенка. Я



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Актриса рассказала в интервью об отношениях с супругом Томом Акерли

Номинант на премию «Оскар-2018» как «Лучшая актриса» за роль в фильме «Тоня против всех» Марго Робби дала новое интервью изданию Who, в котором в который раз прокомментировала слухи о беременности и раскрыла интересные подробности брака с британским режиссером Томом Акерли.

«У меня нет ребенка. Я не беременна, нет. Каждые шесть месяцев приходится опровергать этот слух», - сказала Марго. Пока они с Томом не планируют детей, предпочитая все свое время отдавать работе и редким совместным путешествиям.

По словам Марго, в их отношениях царит идиллия и даже ссоры между ними случаются редко.

«Мы не боремся. Я знаю, это звучит странно, но мы не любим конфликты. Нам не нужно кричать друг на друга, чтобы что-то объяснить, мы любим друг друга. И отлично ладим», - отметила актриса.

Джерело: Hello!