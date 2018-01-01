Легендарный актер из «Леона киллера» сыграет в украинском фильме

Это будет последний фильм в карьере Жана Рено

Знаменитый французский актер Жан Рено сыграет главную роль в украинско-французском триллере «Последний шаг». Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино, пишет «Главком». Жан Рено сыграет наемного убийцу, который спасет от гибели девушку после несчастного случая на мотосанях. Съемки фильма будут

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Жан Рено

Это будет последний фильм в карьере Жана Рено

Знаменитый французский актер Жан Рено сыграет главную роль в украинско-французском триллере «Последний шаг». Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино, пишет «Главком».

Жан Рено сыграет наемного убийцу, который спасет от гибели девушку после несчастного случая на мотосанях. Съемки фильма будут проходить в Карпатах на озере Синевир, в Киеве, Нью-Йорке и Канаде. Выход ленты в прокат запланирован на 2019 год.

Доля госфинансирования этой картины составит 21,63 млн грн. А общая стоимость производства фильма - 73,88 млн гривен.

Режиссером и автором сценария фильма является француз Фредерик Петижан, продюсерами - Корин Бенишу, Лоран Тальрон, Флоранс Моос (East35 и Seven52), Олиас Барко и Олег Герман (Ист вест продакшн). Оператор-постановщик - трехкратный лауреат премии "Сезар", французский кинооператор Тьерри Арбогаст.

«Для известного актера Жана Рено эта лента станет заключительной в его кинокарьере. Также в ленте снимутся канадская актриса Сара Линд, английский актер Том Хоппер, американский актер Гарри Дурдан, а также украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие», - уточняет Госкино.