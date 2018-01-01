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    Украинку признали «Женщиной года» в Гарварде

    Популярная актриса получила приз за достижения в театре и в кино
    Популярная голливудская актриса Мила Кунис, которая родилась в Черновцах, удостоена награды «Женщина года» от театрального сообщества американского университета Гарвард The Hasty Pudding Theatricals. Награда представляет из себя статуэтку в форме золотого горшочка с пудингом. Этот приз ей вручили за заслуги в театральном искусстве и
    • Сьогодні, 15:02
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    Мила Кунис
    Мила Кунис

    Популярная актриса получила приз за достижения в театре и в кино

    Популярная голливудская актриса Мила Кунис, которая родилась в Черновцах, удостоена награды «Женщина года» от театрального сообщества американского университета Гарвард The Hasty Pudding Theatricals.

    Награда представляет из себя статуэтку в форме золотого горшочка с пудингом. Этот приз ей вручили за заслуги в театральном искусстве и кинематографе. В честь лауреата этой награды также был устроен парад по дорогам Гарвард-сквера.

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    Эта премия вручает тем, кто внес особый вклад в развлекательную индустрию. А сама The Hasty Pudding Theatricals является старейшей театральной организацией в США.

    Ранее этот приз присуждался таким актрисам, как Керри Вашингтон, Хелен Миррен, Марион Котийяр, Клэр Дейнс, Джулианна Мур, Энн Хэтэуэй, Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Холли Берри и другим.

     

    Джерело: Обозреватель

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