Неизвестный с ножом пытался сорвать концерт Ирины Федишин

Противники творчества артистки перерезали провода в апаратуре прямо во время концерта

Популярная украинская певица Ирина Федишин рассказала в эксклюзивном интервью «Главкому», что во время ее последнего концерта в киевском «Октябрьском дворце» неизвестные пытались сорвать ее выступление. «Вдруг перестал работать центральный экран на сцене. Он просто отказал. Это был прямой эфир и никто не понимал в чем

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Ирина Федишин

Противники творчества артистки перерезали провода в апаратуре прямо во время концерта

Популярная украинская певица Ирина Федишин рассказала в эксклюзивном интервью «Главкому», что во время ее последнего концерта в киевском «Октябрьском дворце» неизвестные пытались сорвать ее выступление.

«Вдруг перестал работать центральный экран на сцене. Он просто отказал. Это был прямой эфир и никто не понимал в чем дело. Началась паника. Мы собрали оперативное совещание и думали что делать. В результате техники нашли повреждения. Кто-то специально перерезал ножом центральный кабель. Техник просто паял этот кабель зеленый к зеленому, красный к красному. В течение четырех песен все повреждения были восстановлены и экран вновь заработал. Поэтому я верю, что все происходит с Божьей помощью», - рассказывает певица, отвечая на вопрос, верит ли она в бога.

Артистке не удалось узнать имя вредителя. «Никто вслух не называет, но есть какие-то конкурирующие между собой фирмы... Это случилось впервые. Я думаю, мы проведем собственное расследование и потом объявим», - говорит Федишин.

Рождественское шоу артистки, во время которого произошел инцидент, называлось «Украина колядует». В его рамках были представлены колядки в современной аранжировке, а также шлягеры певицы и ее новые песни.

В ближайшее время читайте на «Главкоме» большое интервью с Ириной Федишин.