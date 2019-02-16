«Оскар» отказался от идеи награждать лауреатов во время рекламы



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Награждение всех 24 победителей пройдет в прямом эфире

Оскаровский комитет сдался под натиском критики со стороны деятелей киноиндустрии и пересмотрел собственное решение наградить лауреатов в четырех номинациях во время рекламных пауз. После массового недовольства в Голливуде было объявлено, что все награждения пройдут в прямом эфире. Решение было принято после встречи главы американской киноакадемии с ведущими операторами Голливуда, сообщает IndieWire.

О планах «Оскара» вырезать из трансляции четыре номинации стало известно 12 февраля. Это касалось таких категорий как «лучший монтаж», «лучший оператор», «лучший короткометражный фильм» и «лучший грим и прически». Решение объяснили стремлением сократить хронометраж церемонии до трех часов.

После этого против «Оскара» выступили знаменитые кинематографисты Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Спайк Ли, Гильермо Дель Торо, Дэмьен Шазелл, а также актеры - Брэд Питт, Роберт Де Ниро, Джордж Клуни и другие. Они направили киноакадемии открытое письмо, в котором назвали решение комитета «ничем большим, чем оскорблением тех, кто посвятил жизни своей профессии».

91-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в ночь с 24 на 25 февраля. Она впервые за 30 лет пройдет без ведущего - кандидат на эту должность, комик Кевин Харт после скандала со старыми гомофобскими твитами отказался от участия.

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Джерело: Esquire