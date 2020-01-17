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    Жизнь

    Основателя Amazon с любовницей заметили в Мумбаи (фото)

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    <p>Джефф и Лорен ни от кого не прятались</p> <div></div> - Основателя Amazon с любовницей заметили в Мумбаи (фото)

    Джефф и Лорен ни от кого не прятались

    Любовники охотно позировали на камеру

    Год назад стало известно о романе главы Amazon Джеффа Безоса и бывшей телеведущей Лорен Санчес, из-за которой он развелся с женой после 25 лет брака. Все это время миллиардер и его новая возлюбленная редко попадали в объективы фотографов - папарацци в основном снимали их во время отдыха и путешествий. Тем необычнее было увидеть пару минувшим днем на официальном мероприятии Amazon Prime Video в Мумбаи, где Джефф и Лорен ни от кого не прятались, а охотно позировали фотографам как пара.

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    Основателя Amazon с любовницей заметили в Мумбаи (фото)
    Основателя Amazon с любовницей заметили в Мумбаи (фото)
    Основателя Amazon с любовницей заметили в Мумбаи (фото)
    Основателя Amazon с любовницей заметили в Мумбаи (фото)

    В Индию их привели деловые интересы. И Джефф, и Лорен оделись на вечернюю встречу максимально заметно. Красная ковровая дорожка не была расстелена к их приходу, но это лишь формальность. Похоже, отношения Безоса и Санчес крепнут, так что в скором времени мы увидим их и на красной дорожке. Как и Джефф, Лорен развелась со своим прежним супругом.

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