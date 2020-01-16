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    Шоу-биз

    По «Аквамену» снимут мини-мультсериал

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    <p>Одним из авторов мини-сериала про супергероя DC станет режиссер &laquo;Аквамена&raquo; Джеймс Ван</p> <div></div> - По «Аквамену» снимут мини-мультсериал

    Одним из авторов мини-сериала про супергероя DC станет режиссер «Аквамена» Джеймс Ван

    Оригинальный «Аквамен» вышел на экраны в ноябре 2018 года и стал самым кассовым фильмом во вселенной DC

     «Аквамен», самый кассовый фильм во вселенной DC, станет мини-мультсериалом. Продюсером нового трехсерийного шоу станет режиссер картины Джеймс Ван. Постановщик заключил контракт с Warner Media, который готовится запустить в мае свой новый стриминг-сервис HBO Max, сообщает Variety.

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    По «Аквамену» снимут мини-мультсериал
    По «Аквамену» снимут мини-мультсериал
    По «Аквамену» снимут мини-мультсериал
    По «Аквамену» снимут мини-мультсериал
    По «Аквамену» снимут мини-мультсериал
    По «Аквамену» снимут мини-мультсериал
    По «Аквамену» снимут мини-мультсериал
    По «Аквамену» снимут мини-мультсериал
    По «Аквамену» снимут мини-мультсериал
    По «Аквамену» снимут мини-мультсериал
    По «Аквамену» снимут мини-мультсериал
    По «Аквамену» снимут мини-мультсериал
    По «Аквамену» снимут мини-мультсериал
    По «Аквамену» снимут мини-мультсериал

    Сюжет мини-сериала продолжит картину «Аквамен» и расскажет о первых днях Артура Карри на посту короля, основываясь на одноименном комиксе. Ожидается, что мини-сериал будет состоять из трех эпизодов.

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