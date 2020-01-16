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    Шоу-биз

    «Шла пешком с дачи в Крыму»: Полякова рассказала, как отказала министру культуры в интимных услугах

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    <p>Полякова не согласилась на интимное предложение чиновника</p> <div></div> - «Шла пешком с дачи в Крыму»: Полякова рассказала, как отказала министру культуры в интимных услугах

    Полякова не согласилась на интимное предложение чиновника

    Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

    Артистка рассказала о неприятном инциденте, который случился на корпоративе

    Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова в интервью Дмитрию Гордону рассказала, как министр культуры времен Януковича надеялся на интим с певицей. По словам Поляковой, получив отказ, он отказался везти ее домой.

    «Был такой… Боже, у него же будут проблемы с женой… Министр культуры был времен Януковича. Давайте не буду называть фамилию. Он привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим. Когда я ему отказала, он отказался везти меня домой. И я с костюмами, с туфлями после концерта шла пешком с дачи в Крыму», - рассказала артистка.

    После инцидента певица вызвала такси.

    «У меня уже был iPhone, я булавкой [определила] трассу, где я нахожусь, вызвала такси, оно приехало и меня забрало», - отметила певица.

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    знаменитости певица шоу-бизнес Оля Полякова
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