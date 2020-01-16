«Шла пешком с дачи в Крыму»: Полякова рассказала, как отказала министру культуры в интимных услугах



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Полякова не согласилась на интимное предложение чиновника Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Артистка рассказала о неприятном инциденте, который случился на корпоративе

Королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова в интервью Дмитрию Гордону рассказала, как министр культуры времен Януковича надеялся на интим с певицей. По словам Поляковой, получив отказ, он отказался везти ее домой.

«Был такой… Боже, у него же будут проблемы с женой… Министр культуры был времен Януковича. Давайте не буду называть фамилию. Он привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим. Когда я ему отказала, он отказался везти меня домой. И я с костюмами, с туфлями после концерта шла пешком с дачи в Крыму», - рассказала артистка.

После инцидента певица вызвала такси.

«У меня уже был iPhone, я булавкой [определила] трассу, где я нахожусь, вызвала такси, оно приехало и меня забрало», - отметила певица.