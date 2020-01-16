Леди Гага захотела детей после падения со сцены



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По данным СМИ, в ближайшем будущем Леди Гага попытается стать матерью

Знаменитая певица также рассматривает усыновление или суррогатное материнство

С 33-летней певицей Леди Гагой произошел неприятный инцидент во время выступления в Лас-Вегасе. Исполнительница хита Bad Romance запрыгнула на поклонника и вместе с ним упала со сцены в зрительный зал. Певица быстро смогла подняться и продолжить выступление. Видимых травм она как будто не получила, однако на днях стало известно, что после инцидента артистка ездила в больницу, где ей сделали рентген всего тела. В клинике у певицы, настоящее имя которой Стефани Джерманотта, случилось прозрение.

«Она была очень эмоциональна во время рентгена. И вдруг осознала, что у нее есть все, что она хочет в этом мире, но у нее нет никого, кому Гага могла бы оставить свое наследие», — приводит слова источника издание RadarOnline.

По данным СМИ, в ближайшем будущем Леди Гага попытается стать матерью. Однако в случае неудачи певица готова рассматривать возможность усыновления и суррогатного материнства, потому что не хочет обязательно зависеть от мужчины. «Она происходит из сильной семьи, и она всегда хотела иметь свою собственную», — заявил источник.