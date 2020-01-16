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    Шоу-биз

    Леди Гага захотела детей после падения со сцены

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    <p>По данным СМИ, в ближайшем будущем Леди Гага попытается стать матерью</p> <div></div> - Леди Гага захотела детей после падения со сцены

    По данным СМИ, в ближайшем будущем Леди Гага попытается стать матерью

    Знаменитая певица также рассматривает усыновление или суррогатное материнство

    С 33-летней певицей Леди Гагой произошел неприятный инцидент во время выступления в Лас-Вегасе. Исполнительница хита Bad Romance запрыгнула на поклонника и вместе с ним упала со сцены в зрительный зал. Певица быстро смогла подняться и продолжить выступление. Видимых травм она как будто не получила, однако на днях стало известно, что после инцидента артистка ездила в больницу, где ей сделали рентген всего тела. В клинике у певицы, настоящее имя которой Стефани Джерманотта, случилось прозрение.

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    Леди Гага захотела детей после падения со сцены
    Леди Гага захотела детей после падения со сцены
    Леди Гага захотела детей после падения со сцены
    Леди Гага захотела детей после падения со сцены
    Леди Гага захотела детей после падения со сцены
    Леди Гага захотела детей после падения со сцены
    Леди Гага захотела детей после падения со сцены
    Леди Гага захотела детей после падения со сцены
    Леди Гага захотела детей после падения со сцены
    Леди Гага захотела детей после падения со сцены

    «Она была очень эмоциональна во время рентгена. И вдруг осознала, что у нее есть все, что она хочет в этом мире, но у нее нет никого, кому Гага могла бы оставить свое наследие», — приводит слова источника издание RadarOnline.

    По данным СМИ, в ближайшем будущем Леди Гага попытается стать матерью. Однако в случае неудачи певица готова рассматривать возможность усыновления и суррогатного материнства, потому что не хочет обязательно зависеть от мужчины. «Она происходит из сильной семьи, и она всегда хотела иметь свою собственную», — заявил источник.

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